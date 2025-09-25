Месси сделал 2+1 во втором матче подряд. У форварда «Интер Майами» 8 очков в последних 3 играх в МЛС
Лионель Месси сделал дубль во втором матче подряд в МЛС.
«Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити» (4:0) в выездной игре регулярного чемпионата МЛС.
Нападающий флоридского клуба Лионель Месси оформил дубль во втором тайме, а первом отметился результативной передачей.
Аргентинец также набрал 2+1 в прошлом матче против «Ди Си Юнайтед» (3:2). До этого он забил гол и сделал передачу в игре с «Сиэтл Саундерс» (3:1).
Таким образом, форвард выполнил 8 результативных действий в последних 3 матчах в чемпионате. В общей сложности в его активе 24 гола и 14 передач в 23 матчах сезона МЛС.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62566 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
