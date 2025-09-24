Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»

Федор Смолов раскритиковал поведение Деяна Станковича.

В первом тайме матча «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1) главный тренер московского клуба закрыл лицо руками. Ранее Станкович получил дисквалификацию на месяц за удаление в матче против «Динамо» (2:2).

Дмитрий Егоров : «Есть теория: многие говорили, что Станкович на трибуне – знак к победе «Спартака», потому что, когда Станкович не на бровке, команда спокойнее. Она во всех матчах либо выиграла, либо сыграла вничью. Бред или нет?»

Федор Смолов : «Бред, конечно, но вот этот жест [где Станкович закрывает лицо руками], кажется, даже немного неуважительно по отношению к своим футболистам, потому что он ведет себя непонятно как, получает большую дисквалификацию абсолютно по делу, а потом сидит в первом тайме, и когда команда играет не так, как он готовил всю неделю, он вот так закрывает глаза руками: «Ну вообще дрова. А я вот, гений, здесь сижу», – заявил экс-нападающий «Краснодара» в шоу Smol FM .