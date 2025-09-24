Семшов о «Спартаке»: «Без Станковича штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Один-два удачных матча, и клуб будет в тройке»

Игорь Семшов считает, что «Спартак» способен побороться за медали в Мир РПЛ.

В 9-м туре красно-белые дома обыграли «Крылья Советов» (2:1). Главный тренер Деян Станкович не может руководить командой из-за месячной дисквалификации.

«Много разговоров о том, что без Станковича «Спартак» играет лучше. Я бы обратил внимание на то, что штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Нервы Станковича приводили к тому, что некоторые игроки чересчур распылялись не на игру, а на судейство. Это сбивало.

Но пока не вижу ничего критичного в том, что тренер на трибуне. Если будет результат, он сам после отбытия дисквалификации будет, как Бесков, сидеть на трибуне. На мой взгляд, Станковичу пока за все время работы в «Спартаке» не удалось найти оптимальную схему, то есть сделать самое сложное – расставить игроков, распорядиться тем богатством, которое есть.

Команду ему собрали хорошую. Надо просто расставить футболистов и не дергать их. Чем хорош феномен «Краснодара »? Состав команды, если не будет травм и дисквалификаций, мы угадаем за неделю. У «Спартака » такого не скажешь. Каждый матч – что-то новое. Надо успокоиться и перестать экспериментировать. Ничего в плане борьбы в РПЛ не потеряно. Один-два удачных матча, и «Спартак» будет в тройке», – сказал экс-полузащитник сборной России.