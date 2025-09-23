  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Муту об Абрамовиче: «Когда он пришел, «Челси» был обычной командой. Ему удалось сделать клуб большим»
9

Муту об Абрамовиче: «Когда он пришел, «Челси» был обычной командой. Ему удалось сделать клуб большим»

Адриан Муту считает, что Роман Абрамович сделал «Челси» топ-клубом.

– Когда вы перешли в «Челси», клубом уже управлял Роман Абрамович. Какие воспоминания остались о нем?

– Я встречался с ним всего несколько раз. Он хороший парень.

Когда он пришел, «Челси» был обычной командой, но ему удалось сделать этот клуб очень большим, – сказал бывший футболист «Челси», «Ювентуса» и сборной Румынии.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52485 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoРоман Абрамович
logoЧелси
logoАдриан Муту
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
248 минут назад
Кубок Италии. «Милан» принимает «Лечче», «Удинезе» победил «Палермо», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
228 минут назадLive
Артета про ничью с «Ман Сити»: «Я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут. С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось»
1330 минут назад
Жерзино Ньямси: «Дембеле с юности производил сильное впечатление. Усман перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. И он умеет показать свой талант под давлением»
644 минуты назад
«Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас
1457 минут назад
Агент Баринова Кузьмичев: «Рамирес – худший трансфер за все окно у всех клубов. Он своим выходом на поле уже скольких очков «Локомотив» лишил?»
12сегодня, 17:40
Болельщик из Южной Кореи купил фальшивый билет за 900 фунтов и пролетел 8851 км на матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном». Его не пустили на стадион
21сегодня, 17:33
Умтити про Дембеле: «Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Усман был беззаботным, приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он проснулся и знает, что скоро тренировка»
6сегодня, 17:29
Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»
14сегодня, 17:10
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Овьедо» сыграет с «Барселоной» в четверг
19сегодня, 17:03Live
Ко всем новостям
Последние новости
Рангник находится в больнице из-за проблем с голеностопом. Тренер сборной Австрии после новой операции подхватил в клинике инфекцию и перенесет еще одно вмешательство
4 минуты назад
«Леванте» – «Реал». Винисиус, Мбаппе и Гюлер в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
117 минут назад
«Линкольн Сити» – «Челси». Джордж, Гарначо и Буонанотте в старте. Онлайн-трансляция
88 минут назадLive
Пранделли о Влаховиче: «Душан – чемпион, один из лучших нападающих Европы. Хотелось бы, чтобы он забивал еще больше»
9 минут назад
Суд постановил арестовать Андерсона за неуплату 165 040 евро алиментов. Экс-хавбек «МЮ» может отправиться в тюрьму на 30 дней
39 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» победил ПСК Динская, «БроукБойз» проиграли «Соколу», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
2417 минут назад
Экс-вратарь сборной Нидерландов и «Ньюкасла» Крул завершил карьеру в 37 лет
117 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду играет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
423 минуты назадLive
Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»
635 минут назад
Кейн и его семья счастливы в Мюнхене. Источники, близкие к игроку, не комментируют возвращение в Англию летом (The Telegraph)
136 минут назад