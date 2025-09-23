Муту об Абрамовиче: «Когда он пришел, «Челси» был обычной командой. Ему удалось сделать клуб большим»
Адриан Муту считает, что Роман Абрамович сделал «Челси» топ-клубом.
– Когда вы перешли в «Челси», клубом уже управлял Роман Абрамович. Какие воспоминания остались о нем?
– Я встречался с ним всего несколько раз. Он хороший парень.
Когда он пришел, «Челси» был обычной командой, но ему удалось сделать этот клуб очень большим, – сказал бывший футболист «Челси», «Ювентуса» и сборной Румынии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
