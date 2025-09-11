«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче

«Челси» ожидает штрафа за нарушения, допущенные клубом при Романе Абрамовиче.

Сегодня Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против «Челси » 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков в период с 2009 по 2022 год, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович .

По данным журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, в лондонском клубе не ждут никаких спортивных санкций по этому делу.

В «Челси» ожидают, что клубу придется выплатить штраф – примерно как 8 миллионов фунтов для УЕФА в рамках урегулирования ситуации с перерасходом средств.

