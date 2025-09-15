Диджей Пол Окенфолд о «Челси»: «Эра Абрамовича лучше нынешней. Люблю его, он вернул клуб к жизни, изменил все! Благодарен Роману за это»

Диджей Пол Окенфолд поблагодарил Романа Абрамовича за успехи «Челси» в прошлом.

«Эра Абрамовича в «Челси » лучше нынешней. Я люблю его, он пришел в «Челси» и изменил все! Он вернул клуб к жизни, и я благодарен Роману за это, – сказал британский диджей, продюсер и болельщик «Челси» Пол Окенфолд.

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 года. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены.

«Челси» после прихода Абрамовича выиграл чемпионат Англии впервые за 50 лет. Также при нем лондонцы еще 4 раза выигрывали АПЛ , дважды – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На данный момент владельцем «Челси» является американский бизнесмен Тодд Боули.

