Дембеле – перенесшему операцию на колене Гави: «Сил тебе, братишка, скучаю! Надеюсь, скоро я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!»
Усман Дембеле поддержал травмированного Гави.
21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
«Сил тебе, братишка! Надеюсь, ты скоро поправишься, и я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!
Крепко обнимаю, и скучаю!» – написал нападающий «ПСЖ» в инстаграме, выложив фото с Гави.
Француз выступал вместе с испанцем за «Барселону» с 2021 по 2023 год.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65439 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Усмана Дембеле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости