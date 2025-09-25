Дембеле – перенесшему операцию на колене Гави: «Сил тебе, братишка, скучаю! Надеюсь, скоро я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!»

Усман Дембеле поддержал травмированного Гави.

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

«Сил тебе, братишка! Надеюсь, ты скоро поправишься, и я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!

Крепко обнимаю, и скучаю!» – написал нападающий «ПСЖ » в инстаграме, выложив фото с Гави.

Француз выступал вместе с испанцем за «Барселону» с 2021 по 2023 год.