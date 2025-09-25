Чернов о том, что «Спартак» близок к «Зениту» по числу легионеров: «Если красно-белые выиграют столько же чемпионств подряд, никто против не будет»

Никита Чернов высказался о большом количестве легионеров в «Спартаке».

В этом сезоне защитник красно-белых выступает на правах аренды за «Крылья Советов ».

– В последние пару лет из команды ушли несколько россиян, их в основе стало меньше.

– Но взяли того же Самошникова . Еще кто-то будет. Но, наверное, найти какого-то латиноамериканца легче.

– Нет ощущения, что в этом смысле «Спартак» стал похож на «Зенит»?

– Но если «Спартак » выиграет столько чемпионств подряд, как «Зенит », никто против не будет. Пусть и играя всеми латиноамериканцами, – сказал Чернов .