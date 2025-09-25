Погребняк о Батракове: «Не думаю, что он уже готов к Европе. Слишком рано»
Павел Погребняк считает, что Алексей Батраков еще не готов к Европе.
«Не думаю, что Батраков уже готов к Европе. Слишком рано», – сказал бывший нападающий «Штутгарта» и «Фулхэма».
20-летний хавбек «Локомотива» Батраков, наряду с Мирлиндом Даку из «Рубина», возглавляет список бомбардиров этого сезона Мир РПЛ – у них по 8 голов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
