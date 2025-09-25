Погребняк о Батракове: «Не думаю, что он уже готов к Европе. Слишком рано»

Павел Погребняк считает, что Алексей Батраков еще не готов к Европе.

«Не думаю, что Батраков уже готов к Европе. Слишком рано», – сказал бывший нападающий «Штутгарта» и «Фулхэма».

20-летний хавбек «Локомотива » Батраков , наряду с Мирлиндом Даку из «Рубина», возглавляет список бомбардиров этого сезона Мир РПЛ – у них по 8 голов.