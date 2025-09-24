  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»
11

Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»

Игорь Семшов назвал скандальным штрафной «Динамо» Махачкала против «Локомотива».

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада. Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар, после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«Самый скандальный момент тура – это штрафной, с которого «Локо» пропустил гол и потерял два очка. Вообще не понял, где там увидели нарушение правил. А второй момент – как «Локомотив» умудрился пропустить? Да, удар сильный, из-под игроков мяч вылетел. Но вратарь среагировал, а на добивании обязаны были играть обороняющиеся – а тут получилось, что футболист «Махачкалы» вскочил и добил.

Но главное – это все равно судейство. Понятно, что арбитрам нелегко, но есть ВАР, это достаточно простой момент. Обычное единоборство, несложный эпизод. Очень удивлен этим штрафным.

«Локо» надо обращать внимание на последние минуты матчей – если ты хочешь чего-то добиться по итогу сезона, то вот эти потери золотые. Слишком много потерь, о которых потом будут жалеть. Упустили победу в играх с Ростовом и Самарой, теперь с Махачкалой.

Суммарно это минус 6 очков – добавляйте их в таблице и мы увидим уверенное лидерство железнодорожников, с отрывом. Когда это повторяется в трех матчах на коротком отрезке, значит, это не случайно – не хватает концентрации и уверенности в том, что удастся игру довести до победы. Надо наглее играть, увереннее в своих силах. Тема про молодость не работает – там достаточно опытных ребят, чтобы позволять сопернику вырывать такие мячи, как после штрафного в Махачкале», – заявил экс-полузащитник сборной России.

После девяти туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58140 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoЕгор Погостнов
logoХазем Мастури
logoАлексей Батраков
logoМохаммад Хоссейннежад
logoИгорь Семшов
logoВасилий Казарцев
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»
19сегодня, 04:53
«Локомотив» обратился в ЭСК по поводу штрафного удара в матче с «Махачкалой», приведшего в пропущенному голу
22вчера, 17:19
«Локомотив» обратился в ЭСК из-за назначенного Казарцевым штрафного. После него «Динамо» Махачкала сравняло счет
1522 сентября, 13:59
Защитник «Локо» Фассон о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Непонятно даже, было ли нарушение вообще. Обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах»
3221 сентября, 06:58
Главные новости
Еще недавно Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а сегодня возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
10 минут назадТелеграм
Экс-хавбек Норвегии Бохинен надеется, что кто-то из игроков будет бойкотировать матч с Израилем: «Политика и спорт исторически связаны»
722 минуты назад
Флик о невручении «Золотого мяча» Ямалю: «Он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил приз, Ламин с готовностью принял это»
1640 минут назад
Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»
1147 минут назадВидео
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Не думаем, что оно приведет к каким-то негативным эффектам. Матчи РПЛ проходят с Fan ID, это одни из самых безопасных мероприятий в стране»
1156 минут назад
«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)
17сегодня, 11:04
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
32сегодня, 11:03Live
Головин, Сафонов и Миранчук стали лучшими российскими футболистами в EA FC 26
1сегодня, 11:01Фото
Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»
36сегодня, 10:50Видео
Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»
9сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус о голе «Леванте»: «Один из лучших, что я забил тривелой. Модрич научил меня – мне его не хватает»
212 минут назад
Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»
20 минут назадВидео
Семшов о «Спартаке»: «Без Станковича штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Один-два удачных матча, и клуб будет в тройке»
224 минуты назад
Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»
334 минуты назад
Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»
145 минут назад
Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
157 минут назадФэнтези
«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!
3сегодня, 11:00Реклама
Кристиан Рамирес: «В роскоши не найдешь счастья: знаю богатых людей, которым она не доставляет удовольствия. Сейчас я чувствую себя миллионером, потому что есть семья и друзья»
3сегодня, 10:49
Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»
5сегодня, 10:25
Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»
23сегодня, 09:58