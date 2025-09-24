Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»

Игорь Семшов назвал скандальным штрафной «Динамо» Махачкала против «Локомотива».

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада. Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар, после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«Самый скандальный момент тура – это штрафной, с которого «Локо» пропустил гол и потерял два очка. Вообще не понял, где там увидели нарушение правил. А второй момент – как «Локомотив» умудрился пропустить? Да, удар сильный, из-под игроков мяч вылетел. Но вратарь среагировал, а на добивании обязаны были играть обороняющиеся – а тут получилось, что футболист «Махачкалы» вскочил и добил.

Но главное – это все равно судейство. Понятно, что арбитрам нелегко, но есть ВАР, это достаточно простой момент. Обычное единоборство, несложный эпизод. Очень удивлен этим штрафным.

«Локо» надо обращать внимание на последние минуты матчей – если ты хочешь чего-то добиться по итогу сезона, то вот эти потери золотые. Слишком много потерь, о которых потом будут жалеть. Упустили победу в играх с Ростовом и Самарой, теперь с Махачкалой.

Суммарно это минус 6 очков – добавляйте их в таблице и мы увидим уверенное лидерство железнодорожников, с отрывом. Когда это повторяется в трех матчах на коротком отрезке, значит, это не случайно – не хватает концентрации и уверенности в том, что удастся игру довести до победы. Надо наглее играть, увереннее в своих силах. Тема про молодость не работает – там достаточно опытных ребят, чтобы позволять сопернику вырывать такие мячи, как после штрафного в Махачкале», – заявил экс-полузащитник сборной России.

После девяти туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.