  • Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»
Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»

Игорь Корнеев оценил работу Василия Казарцева в игре «Динамо» Махачкала – «Локо» (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада.

Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар, после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«Все равно был легкий толчок. Посмотрите, там не было контакта вне штрафной. Кажется, что плечо в плечо, но вырванный кусок земли — нога игрока «Динамо», он находится в штрафной. 

У меня другой вопрос. Как ты ставишь штрафной после просмотра ВАР, когда решил, что это пенальти? Как ты можешь поставить здесь штрафной? Это самое серьезное и страшное», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
