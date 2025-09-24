Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»

Игорь Корнеев оценил работу Василия Казарцева в игре «Динамо» Махачкала – «Локо» (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада .

Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар , после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«Все равно был легкий толчок. Посмотрите, там не было контакта вне штрафной. Кажется, что плечо в плечо, но вырванный кусок земли — нога игрока «Динамо », он находится в штрафной.

У меня другой вопрос. Как ты ставишь штрафной после просмотра ВАР, когда решил, что это пенальти? Как ты можешь поставить здесь штрафной? Это самое серьезное и страшное», — сказал бывший футболист сборной России.