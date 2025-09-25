  • Спортс
  • Митрофанов об ужесточении лимита: «Это один из инструментов развития футбола, прежде всего детско-юношеского. Дегтярев хочет вывести наш спорт на более высокий уровень»
31

Митрофанов об ужесточении лимита: «Это один из инструментов развития футбола, прежде всего детско-юношеского. Дегтярев хочет вывести наш спорт на более высокий уровень»

Максим Митрофанов заявил, что ужесточение лимита поможет развитию нашего футбола.

Ранее генеральный секретарь РФС сообщил, что встреча министра спорта Михаила Дегтярева и представителей клубов Мир РПЛ, на которой, в частности, планируется обсудить изменение лимита на легионеров, может состояться в ближайшие 2-3 недели. Дегтярев заявлял о планах ужесточения лимита с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался.

Лимит – это, скорее, один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях. Все это мы, собственно, доложили Михаилу Владимировичу [Дегтяреву].

До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание», – сказал Митрофанов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
ТАСС
Министерство спорта России
logoМаксим Митрофанов
детский футбол
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
