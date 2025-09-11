Максим Митрофанов: «Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки игроков. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС, прислушается к их позиции»

Генеральный секретарь РФС высказался о ситуации с лимитом на легионеров.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Ранее Дегтярев также допустил введение потолка зарплат, однако впоследствии заявил , что Министерство спорта не собирается его вводить.

– Налог на легионеров.

– При установлении нынешнего лимита приняли норму, когда налог выглядел по‑другому. Хотели распределять деньги на клубы, которые воспитывают молодых игроков. Сейчас используются более простые схемы, когда часть распределяется между всеми клубами, использующих молодых игроков. Взять за образец немецкую Бундеслигу, например.

Тогда мы приостановили введенную норму из‑за отстранения. Потеря финансирования осложнила клубам жизнь. Возможно, норма в адаптированном формате должна появиться.

Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки футболистов. Важно стимулировать развитие молодых футболистов – это одна из задач РФС. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС , прислушается к их позиции, которую пока большинство не высказало, что странно, – сказал Максим Митрофанов .