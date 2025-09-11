  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максим Митрофанов: «Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки игроков. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС, прислушается к их позиции»
4

Максим Митрофанов: «Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки игроков. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС, прислушается к их позиции»

Генеральный секретарь РФС высказался о ситуации с лимитом на легионеров.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Ранее Дегтярев также допустил введение потолка зарплат, однако впоследствии заявил, что Министерство спорта не собирается его вводить.

– Налог на легионеров.

– При установлении нынешнего лимита приняли норму, когда налог выглядел по‑другому. Хотели распределять деньги на клубы, которые воспитывают молодых игроков. Сейчас используются более простые схемы, когда часть распределяется между всеми клубами, использующих молодых игроков. Взять за образец немецкую Бундеслигу, например.

Тогда мы приостановили введенную норму из‑за отстранения. Потеря финансирования осложнила клубам жизнь. Возможно, норма в адаптированном формате должна появиться.

Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки футболистов. Важно стимулировать развитие молодых футболистов – это одна из задач РФС. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС, прислушается к их позиции, которую пока большинство не высказало, что странно, – сказал Максим Митрофанов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?34731 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
лимит на легионеров
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Иглесиас о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Удивляет, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду»
1827 минут назад
Финал ЛЧ в 2027-м пройдет в Мадриде на «Метрополитано», матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м – в Зальцбурге
931 минуту назад
Мать Мбаппе: «Остаться в «ПСЖ» в 2022-м Килиана уговорили я и его отец. Давление было огромным. Когда тебе говорят, что придется увольнять сотрудников, что будут проблемы с ТВ-правами...»
1145 минут назад
«Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев Советов» за 100 млн рублей. Контракт – на 3 года
3253 минуты назад
Хаманн о Гвардиоле: «Крупных трофеев с «Ман Сити» больше не будет. Пеп провел на год-два больше, чем стоило. Команда выглядит немного вялой»
14сегодня, 16:27
ФИФА разрешила «Атлетику» зарегистрировать Лапорта, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
7сегодня, 16:25
Ямаль купил маме дом: «Она моя королева, самое дорогое, что у меня есть. Я рос в квартире, где кухня и спальня были в одном месте, а теперь у моего брата будет то детство, о котором я мечтал»
29сегодня, 15:59
Погребняк готов возобновить карьеру: «Зырянов возглавил «Зенит» – хочу обратиться, чтобы рассмотрел мою кандидатуру. Кассьерра и Соболев? Конкуренцию никто не отменял»
17сегодня, 15:43
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге в штабе Карпина: «Роман Борисович мне об этом не говорил, возможно, это медийное заявление. У него свой серьезный, бизнесовый подход»
22сегодня, 15:02
Дегтярев пошутил, сказав, что не знает Семака, сообщил человек из окружения министра: «Это реакция на каверзный вопрос журналиста. Он с юмором, отжигает с удовольствием»
134сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о том, что Дегтярев не знает Семака: «Это его право, но как министр спорта он обязан знать многократного чемпиона страны. Забавно!»
5 минут назад
Клиши о приходе Гвардиолы в «Ман Сити»: «Мы знали, что он уникален и выигрывал везде, где работал. В первый же день он отстранил Насри, Туре и де Брюйне за лишний вес»
117 минут назад
Дмитрий Васильев: «Уровень футбола в России упал в отсутствие международных соревнований. Клубам РПЛ было бы тяжеловато выйти в плей-офф ЛЧ, как «Зенит» и ЦСКА когда-то»
757 минут назад
УЕФА не принял решение относительно матчей за пределами Европы. Исполком хочет узнать мнения всех заинтересованных сторон, включая болельщиков
7сегодня, 16:35
«Баринов не заслужил такого отношения. Когда с игроком даже не разговаривают насчет будущего, возникают большие вопросы. Дима готов умереть за «Локо». Мещеряков о ситуации с контрактом
4сегодня, 16:35
Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Не считаю его худшим трансфером минувшего окна. Антон звезд с неба не хватает, но пользу еще принесет. Такой футболист нужен всегда»
сегодня, 16:15
Петржела о «Зените»: «Семаку комфортно воспитывать южноамериканцев, нужен более смелый тренер, чтобы воспитывать молодых игроков из академии. Остается надеяться на Зырянова»
3сегодня, 15:37
«Пари НН» арендовал у «Ариса» Кокорина опорника Ганы U23 Сарфо
11сегодня, 15:26Фото
Постекоглу о работе в «Ноттингеме»: «Я брал трофеи на протяжении всей карьеры. Возможно, мне придется выиграть в первый же год, чтобы получить право на второй»
6сегодня, 15:17
Григорьянц о дисквалификации Кордобы: «Он извинился перед КДК за то, что комитет рассматривает вопрос его удаления. Учитывали характер нарушения и то, что Джон не является грубым футболистом»
19сегодня, 14:59