Генсек РФС о планах Дегтярева ужесточить лимит: «Министр пытается понять, как сделать спорт лучше. Если найдутся более эффективные методы, он обратит на них внимание»

Генсек РФС оценил желание Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Ранее Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу министра спорта с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.

– Будет ли встреча с министром в ближайшее время?

– Как сказал Михаил Владимирович, в ближайшие две недели она должна пройти. У министра достаточно сложный график, это не единственный вопрос, которым он занимается.

Мне кажется, встреча нужна и важна. Все‑таки то, что доносит до всех министр – это его желание придать определенный импульс развитию российского спорта и футбола в том числе. Он пытается понять, как сделать спорт лучше, и какие стимулирующие меры можно принять.

Ведь лимит с одной стороны – ограничение, но это не ограничение ради ограничения. Он подталкивает к развитию собственных игроков, академий и так далее.

В этом он хочет разобраться. Если будут найдены еще более эффективные методы и механизмы, он обратит на них внимание, – сказал Максим Митрофанов .

«Семак? А кто это?» Дегтярев попытался объяснить новый лимит – и пригрозил Карпину