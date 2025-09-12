  • Спортс
  • Дегтярев встретился с генсеком РФС Митрофановым: «Нужны новые стимулы, чтобы наши молодые звезды имели больше перспектив. Выверенный лимит на легионеров – основной инструмент»
16

Дегтярев встретился с генсеком РФС Митрофановым: «Нужны новые стимулы, чтобы наши молодые звезды имели больше перспектив. Выверенный лимит на легионеров – основной инструмент»

Михаил Дегтярев и Максим Митрофанов высказались о детско-юношеском футболе.

Руководители Российского футбольного союза и Министерства спорта РФ обсудили совместную работу по развитию детско-юношеского футбола и системы подготовки молодых футболистов для клубов и сборных страны.

«Мы рады, что всероссийские соревнования по школьному футболу возрождаются в масштабах страны, и благодарны личному участию Михаила Дегтярева в этом процессе.

Во времена СССР всесоюзный турнир «Кожаный мяч» являлся главным детским соревнованием, подарившим профессиональному спорту целую плеяду заслуженных футболистов разных поколений, в числе которых – Дасаев, Черенков, Мостовой, Карпин, Колыванов, Семак, Дзагоев, Головин и многие другие. Символично и то, что у истоков его создания стояли легенды мирового футбола: Лев Яшин, Валентин Иванов, Гавриил Качалин, Альберт Шестернев, Виктор Понедельник. 

В последние годы благодаря совместной системной работе Министерства спорта, Министерства просвещения и РФС проект «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» получил новое развитие.

Важно, что именно мотив создания благоприятной среды развития молодых игроков является основополагающим в словах министра спорта в отношении инструментов развития РПЛ, и он максимально заинтересован в том, чтобы в наших профессиональных клубах было больше сильных отечественных футболистов. Безусловно, РФС и РПЛ этот вектор поддерживают», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«РФС и РПЛ делают очень большой вклад в развитие детско-юношеского футбола. Тут мы все единомышленники. В этой работе отрасли нужны новые стимулы, чтобы наши молодые звезды имели больше перспектив в большом футболе. Выверенный лимит на легионеров во внутренних чемпионатах – основной инструмент Минспорта в этом деле.

За три месяца публичной дискуссии на этот счет прозвучало много мнений экспертов. Конкуренция на поле важна, нам нужны иностранные звезды, чтобы росли наши. Точнее всех на этот счет высказался молодой футболист из «Урала» Фаниль Сунгатулин: «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее».

Задача наших клубов, академий и спортивных школ – подготовить качественный резерв, больше вкладывать. Задача скаутов – разглядеть талант на ранней стадии и помочь юным дарованиям занять место в команде с учетом ужесточения лимита.

Логика простая: регулирующее воздействие государства должно привести в движение всю систему российского футбола. Все остальные детали мы отрегулируем вместе с РФС, РПЛ и в целом футбольным сообществом, которое считаем неотъемлемой частью большой спортивной семьи», – подчеркнул министр спорта Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
logoУрал
лимит на легионеров
logoРФС
logoФаниль Сунгатулин
logoОрганизация РПЛ
logoПервая лига
Министерство спорта России
детский футбол
