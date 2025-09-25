  • Спортс
6

Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»

Сергей Семак не исключил возвращения Далера Кузяева в «Зенит» в будущем.

Накануне экс-полузащитник петербуржцев подписал контракт с «Рубином» до конца сезона.

«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация о его возвращении. У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло.

Поздравляю его с подписанием контракта. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу «Рубину».

И, возможно, после истечения контракта с «Рубином» к нам еще попадет. Посмотрим», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
