Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»

Сергей Семак не исключил возвращения Далера Кузяева в «Зенит» в будущем.

Накануне экс-полузащитник петербуржцев подписал контракт с «Рубином » до конца сезона.

«Что касается Далера , буквально недавно появилась информация о его возвращении. У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло.

Поздравляю его с подписанием контракта. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу «Рубину».

И, возможно, после истечения контракта с «Рубином» к нам еще попадет. Посмотрим», – сказал главный тренер «Зенита ».