Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
Сергей Семак не исключил возвращения Далера Кузяева в «Зенит» в будущем.
Накануне экс-полузащитник петербуржцев подписал контракт с «Рубином» до конца сезона.
«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация о его возвращении. У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло.
Поздравляю его с подписанием контракта. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу «Рубину».
И, возможно, после истечения контракта с «Рубином» к нам еще попадет. Посмотрим», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
