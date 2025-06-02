Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
Андрей Мостовой хочет, чтобы Далер Кузяев вернулся в «Зенит».
В минувшем сезоне 32-летний хавбек «Гавра» провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
«С Далером Кузяевым не общался где-то пару месяцев. Поздравляю, что он остался с «Гавром» в Лиге 1.
Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Далер – очень сильный футболист и хороший человек», – сказал игрок «Зенита» Андрей Мостовой.
В составе клуба из Санкт-Петербурга Кузяев пять раз становился чемпионом России.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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