Титов о Карпине в «Динамо»: «Пока не очень, но это один из лучших наших тренеров. Будут какие-то идеи, думаю»

Егор Титов пока слабо оценивает работу Валерия Карпина в «Динамо».

Бело-голубые после 9 туров занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 12 очками.

«Как я оцениваю работу Карпина в «Динамо »? Не могу сделать это в полной мере, потому что не нахожусь в команде. А так, ну, пока не очень. Но это один из лучших наших наставников, тренер сборной России.

Ждем, смотрим. Думаю, у него будут какие-то идеи, как все исправить», – сказал бывший полузащитник «Спартака».