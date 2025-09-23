  • Спортс
Титов о Карпине в «Динамо»: «Пока не очень, но это один из лучших наших тренеров. Будут какие-то идеи, думаю»

Егор Титов пока слабо оценивает работу Валерия Карпина в «Динамо».

Бело-голубые после 9 туров занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 12 очками. 

«Как я оцениваю работу Карпина в «Динамо»? Не могу сделать это в полной мере, потому что не нахожусь в команде. А так, ну, пока не очень. Но это один из лучших наших наставников, тренер сборной России.

Ждем, смотрим. Думаю, у него будут какие-то идеи, как все исправить», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52521 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
