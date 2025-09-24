Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»

Игорь Корнеев оценил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 9 туров.

«Я не знаю, какие задачи ставило руководство клуба. Пока это не работает, результата нет. Но вы же знали, какого тренера берете, изучили его. Поэтому нужно доверять и дать время точно до зимы.

И мы же знаем, какой контракт у Карпина . Главный — со сборной», — сказал бывший футболист сборной России.