Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
Игорь Корнеев оценил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 9 туров.
«Я не знаю, какие задачи ставило руководство клуба. Пока это не работает, результата нет. Но вы же знали, какого тренера берете, изучили его. Поэтому нужно доверять и дать время точно до зимы.
И мы же знаем, какой контракт у Карпина. Главный — со сборной», — сказал бывший футболист сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54978 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости