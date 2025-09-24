  • Спортс
  • Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
3

Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»

Игорь Корнеев оценил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 9 туров.

«Я не знаю, какие задачи ставило руководство клуба. Пока это не работает, результата нет. Но вы же знали, какого тренера берете, изучили его. Поэтому нужно доверять и дать время точно до зимы. 

И мы же знаем, какой контракт у Карпина. Главный — со сборной», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
