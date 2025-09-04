Барелла о сборной: «Гаттузо дал нам уверенность, спокойствие, помог наладить работу. У Италии были трудности при Манчини и Спаллетти, теперь нужно обрести сыгранность»

Николо Барелла высказался о работе Дженнаро Гаттузо в сборной Италии.

«Главное – снова найти самих себя, это сейчас важнее всего. Мы должны вернуть уверенность и выходить на поле, представляя свою страну наилучшим образом.

Не сработало многое: у нас были трудности и в конце работы Манчини , и уже при Спаллетти . Поэтому сегодня первостепенная задача – найти себя заново.

Тренер Гаттузо дал нам уверенность, вселил спокойствие и помог наладить работу. Теперь мы должны отплатить ему своими выступлениями на поле.

Будет удовольствием играть рядом с Тонали или с любым другим полузащитником. Главное – обрести сыгранность, это всегда было визитной карточкой сборной Италии. У тренера огромный опыт, он выигрывал трофеи и помогает нам вернуть жажду быть вместе.

Нам нужны голод, гордость и умение получать удовольствие от футбола», – сказал полузащитник «Интера » и сборной Италии для Sky Sport Italia.