  • Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
3

Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»

Лучано Спаллетти сожалеет, что не оправдал ожиданий в сборной Италии.

Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды в июне. Сборную Италии возглавил Дженнаро Гаттузо.

«К сожалению, то, что произошло, не прошло для меня бесследно и никогда не пройдет. Я из тех, кто делает все, основываясь на чувствах, а не на интересах. В сборной я был на седьмом небе от счастья. Я полностью отдавал себя и не смог ничего показать.

Я сожалею, что обманул ожидания. Я беру на себя всю ответственность. Я выбирал состав, федерация меня поддерживала. Я сочувствую болельщикам. Я не способствовал развитию сборной. Итальянский футбол процветает, он не идет на спад. Я бы снова выбрал тех игроков, которых вызывал. Иногда мне не везло, потому что у некоторых были периоды, когда физические или психологические кондиции были далеки от идеала, но я считаю их качественными игроками.

Я желаю Гаттузо удачи. Он определенно сможет пройти отбор [на чемпионат мира]. Мы давно знакомы и уважаем друг друга. Мы оба страстные и очень преданы своему делу.

Я считаю, что футбол – это просто, но для этого нужны идеи и страсть. Время – испытание для любого тренера сборной, но одна из тех черт, которые я признаю в себе – это умение строить гармоничные отношения с командой. К сожалению, я не смог донести до игроков ту доброжелательность, которую хотел. Только благодаря единству можно совершить значительный скачок. Нужно дать игрокам ощутить единство и что-то особенное, это придаст вам сил побеждать. У меня не получилось.

Сейчас я спокоен, я думаю о других вещах. Я с удовольствием буду смотреть матчи. Если мне поступят предложения, я рассмотрю их. Я счастлив в своем одиночестве. Я люблю природу, своих животных, я весело провожу время с друзьями. Я доволен собой. Сейчас я должен осмыслить случившееся и двигаться дальше», – сказал Спаллетти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Rai News
logoЛучано Спаллетти
logoСборная Италии по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
