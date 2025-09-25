  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»
10

Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»

Максим Митрофанов доволен работой судей в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Публичных оценок судьям я давать не хочу, есть соответствующие органы, в компетенцию которых это входит. После каждого матча вне зависимости от реакции общественности или представителей клубов мы даем оценку работы арбитра, совершаем изменения в рейтинговании. Важно понимать, были ли ошибки объективно или это лишь показалось тем, кто комментирует эти эпизод. И если ошибка была, то чем она вызвана. 

Бывает, что люди устают, значит, им надо отдохнуть от работы на матчах. Бывает, что судьи странно ошибаются, вот тогда нужно разбираться в причинах делать определенные выводы. Департамент судейства и инспектирования постоянно проводит эту работу. И мы видим, что год от года количество ошибок в целом уменьшается, а количество исправленных ошибок благодаря системе ВАР растет.

Мы много времени посвящаем разбору судейства, но не так много времени, к сожалению, анализируем качество футбола. Видимо, так удобно: если что, давайте все на судью спихнем. Арбитры ошибались и будут ошибаться, это происходит во всех лигах, во всех странах, во всех видах спорта. А совершенствование судейства – это постоянный путь», – заявил генеральный секретарь РФС.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64216 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
видеоповторы
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
47вчера, 18:20
Экс-арбитр Вилков: «Зенит» и «Спартак» всегда непросто судить, «Краснодар» с Кордобой – неприятная команда. А приятно судить ЦСКА»
25вчера, 16:59
Георгий Черданцев: «Арбитры слишком полагаются на ВАР, происходит роботизация судейства. Это категорически неправильный подход. Судья в поле становится психологическим заложником просмотра»
6вчера, 13:18
Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»
18вчера, 11:07
Главные новости
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
4 минуты назадВакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
311 минут назад
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
1930 минут назад
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
1353 минуты назад
Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»
859 минут назад
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
7сегодня, 09:04
Черданцев о «Спартаке»: «Барко и Жедсон мешают друг другу на поле, Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. Тренерскому штабу пора определиться с позицией игроков»
21сегодня, 08:39
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
11сегодня, 08:25
Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
44сегодня, 08:12
Мостовой о «Спартаке»: «Играет на поле не Станкович, а футболисты, которых он тренирует. Какая разница, где Деян сидит – наверху или на лавке?»
19сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
6 минут назад
Иван Обляков: «Даже в 40 лет продолжу играть, если травм не будет. Почему бы и нет?»
310 минут назад
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
13 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
220 минут назад
«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
132 минуты назад
Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»
538 минут назад
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
743 минуты назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
448 минут назад
Уэйн Руни: «Большая часть успеха «Манчестер Юнайтед» была связана с игрой на PSP. Благодаря этому мы больше общались»
54 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5859 минут назад