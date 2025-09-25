Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»

Максим Митрофанов доволен работой судей в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Публичных оценок судьям я давать не хочу, есть соответствующие органы, в компетенцию которых это входит. После каждого матча вне зависимости от реакции общественности или представителей клубов мы даем оценку работы арбитра, совершаем изменения в рейтинговании. Важно понимать, были ли ошибки объективно или это лишь показалось тем, кто комментирует эти эпизод. И если ошибка была, то чем она вызвана.

Бывает, что люди устают, значит, им надо отдохнуть от работы на матчах. Бывает, что судьи странно ошибаются, вот тогда нужно разбираться в причинах делать определенные выводы. Департамент судейства и инспектирования постоянно проводит эту работу. И мы видим, что год от года количество ошибок в целом уменьшается, а количество исправленных ошибок благодаря системе ВАР растет.

Мы много времени посвящаем разбору судейства, но не так много времени, к сожалению, анализируем качество футбола. Видимо, так удобно: если что, давайте все на судью спихнем. Арбитры ошибались и будут ошибаться, это происходит во всех лигах, во всех странах, во всех видах спорта. А совершенствование судейства – это постоянный путь», – заявил генеральный секретарь РФС .