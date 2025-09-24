  • Спортс
  • Георгий Черданцев: «Арбитры слишком полагаются на ВАР, происходит роботизация судейства. Это категорически неправильный подход. Судья в поле становится психологическим заложником просмотра»
1

Георгий Черданцев: «Арбитры слишком полагаются на ВАР, происходит роботизация судейства. Это категорически неправильный подход. Судья в поле становится психологическим заложником просмотра»

Георгий Черданцев считает, что судьи слишком полагаются на ВАР.

– Судейских скандалов становится больше? Почему?

– Да, тот сезон был гораздо спокойнее. Сейчас слишком часто возникают малообъяснимые ситуации. Учитывая уровень показа, когда мы можем посмотреть повтор эпизода с разных камер и убедиться в том, что не все решения логичны… Возникает путаница. Не все эпизоды трактуются одинаково. Я, как и многие, не понимаю критерии оценки эпизодов.

Самое обидное, что все это происходит при наличии ВАР. Если бы этой системы не было, вопросов было бы меньше. Как раньше судьи ошибались, так бы и продолжалось. Но поскольку есть возможность посмотреть любой эпизод с разных точек, подсказать судье…

Мне кажется, что судьи слишком полагаются на ВАР. Так происходит не только у нас. В целом это нововведение в определенных эпизодах позволяет избежать результативных ошибок, но те, кто его придумали, развивают судейство не в том направлении. По сути, происходит роботизация судейства. Судья в поле становится психологическим заложником просмотра. Любой арбитр понимает, что в случае чего ему подскажут. Это категорически неправильный подход.

Когда Роберто Розетти возглавлял судейский департамент РФС, я неоднократно с ним общался. И в сезон, когда только появились арбитры за воротами, я спросил его мнение. И он сразу сказал, что эта система долго не продержится, потому что это снимает ответственность с главного судьи. Потому что при любом спорном моменте в штрафной, который случился ближе к ассистенту, главный судья просто не будет принимать решение самостоятельно, а будет полагаться на помощника.

Еще тогда без ВАР это существенно снижало роль главного арбитра в принятии ключевых решений. Сейчас ситуация еще хуже. В европейском футболе ситуация аналогичная. Проблем ВАР общемировая, многие ведущие судьи слишком верят ВАР. Я бы тоже так делал, зачем при такой цене результатов брать на себя ответственность?

Вторая проблема – полное отсутствие унификации футбольных правил. Все трактовки меняются несколько раз за год, разобраться, где пенальти, где рука, совершенно невозможно. Много тренеров и футболистов приходят ко мне на эфир. Нет понимания у действующих футболистов, по каким правилам играют в футбол. Как тренировать команду, если до конца не понятно, что разрешено? Это общая проблема во всем футболе, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
