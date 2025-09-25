Бруну вручили плакат с его 100 голами за «МЮ». Португалец – 23-й игрок в истории клуба, достигший этой отметки
Бруну Фернандеш получил памятный плакат в честь 100-го гола за «Ман Юнайтед».
Юбилейный гол 31-летний хавбек забил на 14-й минуте матча с «Челси» в 5-м туре АПЛ (2:1).
Португалец стал 23-м игроком, достигшим этой отметки в истории клуба. Это произошло в его 296-м матче за «МЮ». Футболист был куплен у «Спортинга» в 2020 году за 55+25 миллионов евро.
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс в присутствии главного тренера Рубена Аморима вручил Фернандешу плакат в раме с изображением моментов всех его ста голов.
Капитана также поздравили перед партнерами по команде и сотрудниками в столовой клуба на базе «Каррингтон».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
