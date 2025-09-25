  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну вручили плакат с его 100 голами за «МЮ». Португалец – 23-й игрок в истории клуба, достигший этой отметки
Фото
6

Бруну вручили плакат с его 100 голами за «МЮ». Португалец – 23-й игрок в истории клуба, достигший этой отметки

Бруну Фернандеш получил памятный плакат в честь 100-го гола за «Ман Юнайтед».

Юбилейный гол 31-летний хавбек забил на 14-й минуте матча с «Челси» в 5-м туре АПЛ (2:1).

Португалец стал 23-м игроком, достигшим этой отметки в истории клуба. Это произошло в его 296-м матче за «МЮ». Футболист был куплен у «Спортинга» в 2020 году за 55+25 миллионов евро.

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс в присутствии главного тренера Рубена Аморима вручил Фернандешу плакат в раме с изображением моментов всех его ста голов.

Капитана также поздравили перед партнерами по команде и сотрудниками в столовой клуба на базе «Каррингтон».

Фото: instagram.com/manchesterunited

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64213 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Бруну 100-й гол за «МЮ». В АПЛ сравнялся с Кантона, почти половина – с пенальти
520 сентября, 22:20
Бруну о 100-м голе за «МЮ» в матче с «Челси»: «Для меня важно достичь этой отметки в таком огромном клубе. Мы добились желаемого результата»
720 сентября, 19:21
Бруну забил 100-й гол за «МЮ» – в ворота «Челси». ВАР проверял офсайд у хавбека
1120 сентября, 16:59Фото
«Бруну был бы звездой в «Реале» или «Барселоне», но в проблемном «МЮ» не получает заслуженного признания. Система Аморима вообще не подходит игроку». Паллистер о капитане
3916 сентября, 16:28
Главные новости
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
3 минуты назадВакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
310 минут назад
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
1929 минут назад
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
1352 минуты назад
Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»
858 минут назад
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
759 минут назад
Черданцев о «Спартаке»: «Барко и Жедсон мешают друг другу на поле, Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. Тренерскому штабу пора определиться с позицией игроков»
21сегодня, 08:39
Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»
10сегодня, 08:29
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
11сегодня, 08:25
Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
44сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
5 минут назад
Иван Обляков: «Даже в 40 лет продолжу играть, если травм не будет. Почему бы и нет?»
39 минут назад
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
12 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
219 минут назад
«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
131 минуту назад
Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»
537 минут назад
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
742 минуты назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
447 минут назад
Уэйн Руни: «Большая часть успеха «Манчестер Юнайтед» была связана с игрой на PSP. Благодаря этому мы больше общались»
53 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5859 минут назад