Бруну вручили плакат с его 100 голами за «МЮ». Португалец – 23-й игрок в истории клуба, достигший этой отметки

Бруну Фернандеш получил памятный плакат в честь 100-го гола за «Ман Юнайтед».

Юбилейный гол 31-летний хавбек забил на 14-й минуте матча с «Челси» в 5-м туре АПЛ (2:1).

Португалец стал 23-м игроком, достигшим этой отметки в истории клуба. Это произошло в его 296-м матче за «МЮ». Футболист был куплен у «Спортинга» в 2020 году за 55+25 миллионов евро.

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед » Джейсон Уилкокс в присутствии главного тренера Рубена Аморима вручил Фернандешу плакат в раме с изображением моментов всех его ста голов.

Капитана также поздравили перед партнерами по команде и сотрудниками в столовой клуба на базе «Каррингтон».

Фото: instagram.com/manchesterunited