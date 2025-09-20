Бруну о 100-м голе за «МЮ» в матче с «Челси»: «Для меня важно достичь этой отметки в таком огромном клубе. Мы добились желаемого результата»

Бруну Фернандеш рад сотому голу за «МЮ» и победе над «Челси».

«Манчестер Юнайтед » на своем поле победил «Челси » (2:1) в 5-м туре АПЛ . Португальский хавбек открыл счет в матче.

О победе

«Каждые три очка имеют огромное значение, и мы играем матч за матчем, поэтому следующая игра тоже будет очень важной».

О 100-м голе за клуб

«Каждый гол важен, независимо от момента, когда он забит. Для меня это важный момент – достичь этой отметки в таком огромном клубе, и я не буду этого скрывать. Если я смогу забить еще больше голов и помочь команде – это самое главное».

О характере команды

«У нас было на одного игрока больше до удаления Каземиро. Мы очень хорошо оборонялись и, даже пропустив один гол, в итоге добились желаемого результата», – сказал капитан «Юнайтед» Фернандеш в интервью Sky Sports.