  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бруну был бы звездой в «Реале» или «Барселоне», но в проблемном «МЮ» не получает заслуженного признания. Система Аморима вообще не подходит игроку». Паллистер о капитане
21

«Бруну был бы звездой в «Реале» или «Барселоне», но в проблемном «МЮ» не получает заслуженного признания. Система Аморима вообще не подходит игроку». Паллистер о капитане

Гари Паллистер считает, что Бруну Фернандеш блистал бы в топ-клубах Ла Лиги.

«Если бы Аморим использовал схему 4-3-3, он выжал бы максимум из Бруну. Я считаю, что нынешняя система вообще не подходит игроку, и это беспокоит, потому что Фернандеш уже не первый сезон остается лучшим футболистом клуба.

Если бы он ушел в команду вроде «Реала» или «Барселоны», то был бы звездой. Но он играет за «МЮ», у которого проблемы, и, вероятно, не получает заслуженного признания.

Но я рад, что он остался в клубе. Летом было много разговоров насчет Саудовской Аравии. Фанаты его любят, и он продемонстрировал лояльность, оставшись в «МЮ», – сказал экс-защитник манкунианцев в интервью BetWright.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?384 голоса
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoБруну Фернандеш
Гари Паллистер
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»
914 сентября, 18:49
Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»
313 сентября, 14:17
Бруну доверил бы Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ: «Из-за того, как он справляется с давлением. Уже 20 лет Криштиану показывает лучший уровень»
2013 сентября, 10:28
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» победил «Акрон» в гостях, «Пари НН» играет с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин»
7013 минут назадLive
«Локомотив» не проигрывает с июля – 5 побед, 4 ничьих
214 минут назад
Дьокереш рассек затылок, столкнувшись головами с Магальяэсом в игре с «Атлетиком». Форварду «Арсенала» наложили повязку, он продолжил матч
320 минут назадФото
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
28 минут назадТесты и игры
«Реалу» интересен Салиба. «Арсенал» делает все для сохранения защитника, переговоры о новом контракте идут успешно
430 минут назад
Джейми О′Хара: «Никогда не видел настолько плохой игры «МЮ», становится хуже и хуже. Игроки не понимают систему, а Аморим высокомерен и зациклен на своих идеях»
340 минут назад
BBC: «Мудрик контактировал с мельдонием в сборной Украины». В УАФ заявили, что «ни один сотрудник ассоциации, тренер или врач не вовлечен в это»
2459 минут назад
Депутат Свищев о словах Ракицкого: «Предатель для своей страны, для «Зенита». Когда платили деньги, все нормально было. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил»
35сегодня, 16:57
Мостовой о Станковиче: «Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая – живи, наслаждайся. Его поведение – дополнительный хайп для «Спартака». Неделя прошла, а только об этом и говорят»
13сегодня, 16:49
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
192сегодня, 16:46Live
Ко всем новостям
Последние новости
Бенжамен Менди перейдет в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подпишет 2-летний контракт с польским клубом
5 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Мастури, Джавад и Грулев играют. Онлайн-трансляция
212 минут назадLive
«Барселона» сыграет с «ПСЖ» в ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис» (Diario Sport)
114 минут назад
«Акрон» проиграл 6 матчей подряд. Побед в игровое время нет с июля
116 минут назад
«Локомотив» обыграл «Акрон» в гостях – 3:1! Комличенко сделал дубль за минуту, Пестряков реализовал пенальти, у Попенкова автогол
1421 минуту назад
Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере. Форвард «Локомотива» за минуту сделал дубль в игре с «Акроном» в Кубке
539 минут назад
Алонсо про Карвахаля: «Его соревновательный ген почти не изменился. Уже в первый сезон Дани многое дал «Реалу» и выиграл ЛЧ. Мы должны давать таким игрокам расцветать»
644 минуты назад
Рахимов об отмене гола «Рубина» в матче с «Оренбургом»: «Нужно поцеловать соперника, прежде чем забить, наверное. Нет там удара локтем – ни в шею, ни в лицо»
157 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Дьокереш, Эзе, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция
13сегодня, 16:47Live
Слот о поздних победах «Ливерпуля»: «Это говорит о том, насколько сложный у нас календарь на старте сезона. Люди скажут: «Вы играли с «Бернли». Но они пропустили 14 голов за весь прошлый сезон»
6сегодня, 16:46