«Бруну был бы звездой в «Реале» или «Барселоне», но в проблемном «МЮ» не получает заслуженного признания. Система Аморима вообще не подходит игроку». Паллистер о капитане

Гари Паллистер считает, что Бруну Фернандеш блистал бы в топ-клубах Ла Лиги.

«Если бы Аморим использовал схему 4-3-3, он выжал бы максимум из Бруну . Я считаю, что нынешняя система вообще не подходит игроку, и это беспокоит, потому что Фернандеш уже не первый сезон остается лучшим футболистом клуба.

Если бы он ушел в команду вроде «Реала » или «Барселоны», то был бы звездой. Но он играет за «МЮ », у которого проблемы, и, вероятно, не получает заслуженного признания.

Но я рад, что он остался в клубе. Летом было много разговоров насчет Саудовской Аравии. Фанаты его любят, и он продемонстрировал лояльность, оставшись в «МЮ», – сказал экс-защитник манкунианцев в интервью BetWright.