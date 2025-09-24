У «Арсенала» 3 победы и ничья с «Ман Сити» после 0:1 от «Ливерпуля»
«Арсенал» не проигрывает четыре матча подряд.
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Порт Вейл» (2:0) на выезде в 3-м раунде Кубка Английской лиги. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее лондонцы разгромили «Ноттингем Форест» (3:0), победили «Атлетик» (2:0) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). До этой серии было поражение от «Ливерпуля» (0:1).
28 сентября «Арсенал» в гостях сыграет с «Ньюкаслом» в АПЛ, в 1 октября примет «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61650 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости