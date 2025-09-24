  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эзе забил первый гол за «Арсенал» – в ворота «Порт Вейл» в Кубке лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей
1

Эзе забил первый гол за «Арсенал» – в ворота «Порт Вейл» в Кубке лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей

Эберечи Эзе забил первый гол за «Арсенал».

27-летний атакующий полузащитник сборной Англии на 8-й открыл счет в матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Порт Вейл» – «Арсенал» (0:1, первый тайм).

Эзе, купленный за 60+7,5 млн фунтов у «Кристал Пэлас», проводит пятый матч за «канониров». Ранее он отдал 2 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61184 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЭберечи Эзе
logoПорт Вейл
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Порт Вейл» – «Арсенал». Сака, Мартинелли и Эзе играют. Онлайн-трансляция
647 минут назадLive
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» играет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» принимает «Донкастер»
139сегодня, 18:46Live
Мартинелли забил «Атлетику» спустя 36 секунд после выхода на замену
616 сентября, 18:31
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна принимает «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
6325 минут назадLive
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
1028 минут назад
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
1934 минуты назад
Лига Европы. «Бетис» встречается с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы», ПАОК Оздоева и Чалова сыграл 0:0 с «Маккаби» Тель-Авив
1548 минут назадLive
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
3956 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» играет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» принимает «Донкастер»
139сегодня, 18:46Live
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» победил «Текстильщик», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
55сегодня, 18:36
Сафонов посетил русскую баню в Париже: «Нашли уютный уголок России: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома»
28сегодня, 18:28Фото
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
31сегодня, 18:20
Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
14сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Пари НН» и «Акрона» в 12-м туре РПЛ перенесен на 18 октября
59 секунд назад
«Атлетико» – «Райо Вальекано». 1:0 – Альварес забил. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Ковач об игровом времени Беллингема в «Боруссии»: «Джоб очень талантлив, но пришел из 2-го дивизиона Англии – это большой скачок. В этом клубе не только хорошие зарплаты, но и высокая конкуренция»
8 минут назад
Антони сделал 1-е результативное действие за «Бетис» после трансфера из «МЮ» – ассист в матче ЛЕ с «Ноттингемом»
9 минут назад
«Уровень многих игр РПЛ соответствует европейскому и мировому, наш чемпионат не уступает европейским лигам». Мирзоян о Премьер-лиге
543 минуты назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Сака, Мартинелли и Эзе играют. Онлайн-трансляция
647 минут назадLive
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Фоден и Бобб в старте. Онлайн-трансляция
846 минут назадLive
Кубок Италии. «Комо» играет с «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
548 минут назад
Игнашевич о «Балтике»: «Лучшая команда России по физической готовности. Моего багажа там нет»
656 минут назад
Рахимов о Кузяеве в «Рубине»: «Просто билеты не на тот город взял и оказался здесь. Далеру нужно время – будем надеяться, что небольшое»
4сегодня, 18:49