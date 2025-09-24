Эзе забил первый гол за «Арсенал» – в ворота «Порт Вейл» в Кубке лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей

Эберечи Эзе забил первый гол за «Арсенал».

27-летний атакующий полузащитник сборной Англии на 8-й открыл счет в матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Порт Вейл » – «Арсенал » (0:1, первый тайм).

Эзе, купленный за 60+7,5 млн фунтов у «Кристал Пэлас», проводит пятый матч за «канониров». Ранее он отдал 2 результативных паса. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.