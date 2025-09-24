Юрий Жирков высказался о планах по ужесточению лимита в России.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о постепенном ужесточении лимита на легионеров к 2028 году. Новый формат подразумевает 10 иностранцев в заявке команды, не более 5 из которых могут находиться на поле.

«Когда я начинал играть, лимита не было. Он появился в десятых.

Полезная ли это история? Смотря для кого. Если будут играть русские, то будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров – говорят, что они не играют в своих сборных. Сложный вопрос. Но хотелось бы видеть российских игроков», – сказал бывший защитник сборной России.