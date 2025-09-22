  • Спортс
Пономарев о 10 бразильцах в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Надо прекращать это безобразие, гнать всех к чертовой матери! Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели!»

Владимир Пономарев призвал избавиться от легионеров в Мир РПЛ.

Напомним, в матче «Краснодара» и «Зенита» (0:2) был установлен рекорд по количеству бразильцев в стартовых составах – 10. 

«Надо прекращать это безобразие! Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы? Надо объявить форс-мажор и всех отправить туда, откуда они пришли. Не надо им выплачивать никакие неустойки.

Я полностью согласен с новым министром спорта [Михаилом Дегтяревым] по поводу лимита. Что мы боимся-то? Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели! Зачем нам держать бразильцев и платить им большие деньги, если мы нигде не участвуем? Пусть все эти неустойки ФИФА и УЕФА сами выплачивают. Мы не виноваты, нас не пускают.

Надо гнать всех к чертовой матери! Вот это будет действенно для ФИФА – они начнут думать», – сказал бывший защитник ЦСКА. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
