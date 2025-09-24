Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге

Хаби Алонсо и Ханс-Дитер Флик претендуют на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

У Алонсо три победы в трех матчах в чемпионате Испании в сентябре, у Флика – две в двух матчах.

Также на приз претендует Эдер Сарабия из «Эльче », у которого в этом месяце ничья и победа.

По итогам августа награду получил Алонсо, выигравший три из трех матчей.