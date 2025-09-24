Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге
Хаби Алонсо и Ханс-Дитер Флик претендуют на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
У Алонсо три победы в трех матчах в чемпионате Испании в сентябре, у Флика – две в двух матчах.
Также на приз претендует Эдер Сарабия из «Эльче», у которого в этом месяце ничья и победа.
По итогам августа награду получил Алонсо, выигравший три из трех матчей.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
