Флик об операции Гави: «Для него это хорошие новости. Ему 21 год, и впереди у него очень долгая карьера. Он топ-игрок, мы поможем ему вернуться к лучшей форме»

Ханс-Дитер Флик высказался о травме Гави.

Полузащитник «Барселоны» перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска и пропустит 4-5 месяцев .

«Когда ты получаешь подобные новости, ты думаешь, что они плохие, но лично для него они хорошие. Теперь мы знаем, что делать. Ему 21 год, и впереди у него очень долгая карьера. Мы должны думать о том, чтобы он был в форме на 100 процентов и оставался сильным. Он должен быть профессиональным игроком, усердно работать. Мы должны научить его этому.

У него огромное сердце, он очень эмоциональный. Я бы не сказал, что он отдал бы жизнь за этот клуб, но он живет ради него. Команде нелегко, потому что он очень талантлив. Мы все поможем ему вернуться к лучшей форме.

Он в порядке, он в приличной форме. У него есть все необходимые качества, чтобы вернуться. Нам нужна помощь, а он профессионал, и он нужен нам. Он топ-игрок.

Сейчас, после второй травмы, ему нужно быть очень дисциплинированным, чтобы набрать форму... мы поможем ему, но он знает, что это будет непросто. Если кто и сможет справиться с этим, так это Гави », – сказал главный тренер «Барселоны».