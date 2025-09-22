«Локомотив» обратился в ЭСК из-за назначенного Казарцевым штрафного. После него «Динамо» Махачкала сравняло счет

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Динамо» Махачкала.

«Локомотив » на выезде упустил победу над «Динамо » Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота москвичей за нарушение Алексея Батракова, однако проверка ВАР показала, что фол был вне границ штрафной . На 95-й минуте хозяева сравняли счет после удара со штрафного и добивания.

Железнодорожники попросили ЭСК рассмотреть эпизод с назначением штрафного.

