«Локомотив» обратился в ЭСК из-за назначенного Казарцевым штрафного. После него «Динамо» Махачкала сравняло счет
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Динамо» Махачкала.
«Локомотив» на выезде упустил победу над «Динамо» Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота москвичей за нарушение Алексея Батракова, однако проверка ВАР показала, что фол был вне границ штрафной. На 95-й минуте хозяева сравняли счет после удара со штрафного и добивания.
Железнодорожники попросили ЭСК рассмотреть эпизод с назначением штрафного.
«У судьишки спросите». «Локо» в ярости от Казарцева, Галактионов вспомнил «блинство»
Казарцев ошибся – или все правильно?2518 голосов
Да, 100%
Нет, там фол
У судьишки спросите
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14290 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости