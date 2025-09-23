«Локомотив» обратился в ЭСК по поводу штрафного удара в матче с «Махачкалой», приведшего в пропущенному голу
«Локомотив» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Махачкала.
Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).
На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада. Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар, после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.
«Локомотив» обратился по назначению штрафного удара в матче с махачкалинским «Динамо» на 91 минуте, после розыгрыша которого был забит гол», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
