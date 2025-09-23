«Локомотив» обратился в ЭСК по поводу штрафного удара в матче с «Махачкалой», приведшего в пропущенному голу

«Локомотив» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Махачкала.

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо » – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада. Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар , после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«Локомотив» обратился по назначению штрафного удара в матче с махачкалинским «Динамо» на 91 минуте, после розыгрыша которого был забит гол», – сообщили в службе коммуникаций РФС.