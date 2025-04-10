Глава КОНМЕБОЛ предложил взять на ЧМ-2030 64 команды в честь столетия турнира: «Чтобы никто на планете не остался без праздника»

Президент КОНМЕБОЛ предложил расширить состав участников ЧМ-2030.

«Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, потому что столетие отмечается только один раз. Именно поэтому мы впервые предлагаем отметить этот юбилей с участием 64 команд одновременно на трех континентах.

Это позволит всем странам получить мировой опыт, и никто на планете не останется в стороне от праздника», – заявил Алехандро Домингес на конгрессе Конфедерации футбола Южной Америки.