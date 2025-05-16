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Инфантино про 64 сборные на ЧМ-2030: «Каждая идея – хорошая идея. Празднование 100-летия чемпионата мира – нечто особенное»

Джанни Инфантино допустил участие 64 сборных на ЧМ-2030.

Ранее стало известно, что ФИФА обсуждает возможность единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Глава организации Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа».

Это желание раскритиковал президент УЕФА Александер Чеферин: «Не очень хорошая идея, я ее не поддерживаю. Не знаю, откуда она взялась». За расширение выступил президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) Салман бин Ибрахим Аль-Халифа, а президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни не поддержал идею.

«Празднование 100-летия чемпионата мира станет чем-то особенным. И я хочу подчеркнуть слова Алехандро Домингеса [президента Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ)]. Он сказал всем нам подумать о том, как мы можем действительно отпраздновать это событие так, как он того заслуживает.

Поэтому каждая идея – это хорошая идея», – сказал Инфантино на 75-м Конгрессе ФИФА в Парагвае.

Южная Америка хочет расширить ЧМ-2030 до 64 команд. Чтобы «никто не остался без праздника»

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoчемпионат мира
ЧМ-2030
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Конфедерация футбола Южной Америки
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