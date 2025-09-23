  • Спортс
  • Гвардиола о вручении трофея имени Яшина Доннарумме: «Поздравляю его и «ПСЖ». Джанлуиджи каждый сезон близок к индивидуальным наградам, потому что он хороший вратарь»
Гвардиола о вручении трофея имени Яшина Доннарумме: «Поздравляю его и «ПСЖ». Джанлуиджи каждый сезон близок к индивидуальным наградам, потому что он хороший вратарь»

Пеп Гвардиола прокомментировал вручение трофея имени Яшина Джанлуиджи Доннарумме.

Вратарь «Манчестер Сити», перешедший в английскую команду из «ПСЖ» этим летом, был признан лучшим вратарем прошлого сезона по версии France Football. Он также занял 9-е место в голосовании «Золотого мяча». 

«Я поздравляю его, но, конечно, и «ПСЖ» тоже, с тем, что он сделал в Париже. Но да, он действительно внес большой вклад. 

Я всегда говорю одно и то же: если ты занимаешь 9-е, 6-е или 12-е место, даже один тот факт, что ты номинирован, означает, что ты проводишь хороший сезон. У меня такое чувство, что он каждый сезон близок к индивидуальным наградам, потому что он хороший вратарь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
