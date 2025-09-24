  • Спортс
  • Черданцев о «Зените»: «Ни про какой кризис речи не идет. Если бы после трети чемпионата было 9 очков до «Краснодара», это было бы чересчур. Сейчас команды максимально уплотнились»
Черданцев о «Зените»: «Ни про какой кризис речи не идет. Если бы после трети чемпионата было 9 очков до «Краснодара», это было бы чересчур. Сейчас команды максимально уплотнились»

Георгий Черданцев не считает, что «Зенит» переживает кризис.

В воскресенье петербуржцы в гостях обыграли «Краснодар» (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ. Сине-бело-голубые с 16 очками занимают 5-е место в турнирной таблице, «быки» (19 очков) идут первыми.

– «Зенит» выздоравливает после победы над «Краснодаром»?

– Это эмоции. Мы вынуждены реагировать на конкретную игру команды в конкретном матче, а не на результат. Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет. Есть определенные притирки игроков к составу, добавляются новые футболисты. Кто‑то уходит в запас, кто‑то попадает в старт, это естественный процесс.

У «Зенита» нормальный процесс жизни команды по ходу сезона. С точки зрения таблицы – да, нужны победы. Если бы после трети чемпионата было девять очков до «Краснодара», это было бы чересчур. А сейчас команды [в таблице] максимально уплотнились, это значит, что у нас будет суперчемпионат с неожиданными результатами, это самое интересное, – отметил комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
