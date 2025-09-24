  • Спортс
1

Бышовец о вызове Захаряна в сборную: «Важно.показать, что о нем не забыли. Арсен начал хоть немного играть в Испании»

Анатолий Бышовец оценил вызов Арсена Захаряна в сборную России.

Хавбек «Сосьедада» попал в расширенный состав на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

«Карпин совершенно правильно пытается проверить наших ребят из-за рубежа, давая им возможность сыграться с футболистами из РПЛ. Он старается держать легионеров в обойме, чтобы они не отрывались от атмосферы национальной команды. Поэтому логично, что Захарян получил вызов сразу, как только начал хоть немного играть за свой клуб в Испании

Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно.

Такой широкий список вполне нормальная ситуация для товарищеских матчей. Как правильно сказал Карпин, с учетом травм, которые могут случиться до октября, немало ребят может выпасть по здоровью, поэтому лучше переизбыток имен в списке, чем недостаток. 

В целом тренерский штаб внес в расширенный состав почти всех лучших и здоровых на данный момент исполнителей. И будет интересно посмотреть, кто из них останется в окончательном списке», – сказал заслуженный тренер СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
