Галактионов о судействе Казарцева в матче с «Динамо» Махачкала: «Я уже два года назад дал комментарий. Повторить? Наверное, не буду – опять дисквалифицируют»

Михаил Галактионов прокомментировал судейство в игре с «Динамо» Махачкала.

«Локомотив» упустил победу на 95-й минуте выездного матча 9-го тура Мир РПЛ (1:1). Встречу судила бригада Василия Казарцева.

Напомним, в ноябре 2023 года Галактионов нецензурно высказался о работе этого арбитра в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:3) в Премьер-лиге: «Если это ######## нравится кому-то, нам – нет» . Главный тренер железнодорожников получил тогда два матча дисквалификации.

– Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.

– Мой комментарий? Я уже два года назад дал свой комментарий. Мне повторить? Наверное, не буду этого делать, потому что опять дисквалифицируют. Думаю, что все очевидно, – сказал Галактионов.

Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр»