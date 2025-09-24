«Проблемы «Спартака» остались. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом». Черданцев о красно-белых

Георгий Черданцев раскритиковал игру «Спартака» в матче РПЛ с «Крылья Советов» (2:1).

— Качество игры «Спартака» в матче с «Крыльями» оставляет желать лучшего?

— Тут добавить нечего. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом. В результате получилась тяжелая победа без убедительной игры. В принципе, соперник находится в таком состоянии, что на своем поле его можно было обыгрывать гораздо убедительнее по счету. Но тут ничего нового, все проблемы «Спартака» остались.

Не очень понятно, в каком направлении игра будет развиваться, — сказал комментатор.