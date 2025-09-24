«Проблемы «Спартака» остались. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом». Черданцев о красно-белых
Георгий Черданцев раскритиковал игру «Спартака» в матче РПЛ с «Крылья Советов» (2:1).
— Качество игры «Спартака» в матче с «Крыльями» оставляет желать лучшего?
— Тут добавить нечего. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом. В результате получилась тяжелая победа без убедительной игры. В принципе, соперник находится в таком состоянии, что на своем поле его можно было обыгрывать гораздо убедительнее по счету. Но тут ничего нового, все проблемы «Спартака» остались.
Не очень понятно, в каком направлении игра будет развиваться, — сказал комментатор.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56002 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости