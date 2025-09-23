Алексей Гасилин: «Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил Талалаев. Тренер – лицо команды, Станкович показывает истерики и постоянно удаляется»
Алексей Гасилин заявил, что хотел бы видеть Андрея Талалаева во главе «Спартака».
После 9 туров Мир РПЛ «Балтика» под руководством Талалаева идет на 3-м месте в таблице, набрав 17 очков.
«Я бы хотел, чтобы Талалаев возглавил «Спартак», хотелось бы посмотреть на это.
Я каждый раз говорю, что «Спартак» – это великий клуб, где тренер – лицо команды. Негоже, когда нет результата, и Станкович еще показывает истерики и постоянно удаляется», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
