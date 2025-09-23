  • Спортс
  • Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»
8

Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»

Павел Погребняк высказался о поведении Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра в матче против «Динамо».

«Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича. Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, «Спартак» без него не развалится.

Такие персонажи нужны нашей лиге. Вижу в нем молодого и амбициозного тренера, которому есть куда стремиться. У нас таких не так много», – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoПавел Погребняк
