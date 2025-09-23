Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»
Павел Погребняк высказался о поведении Деяна Станковича.
КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра в матче против «Динамо».
«Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича. Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, «Спартак» без него не развалится.
Такие персонажи нужны нашей лиге. Вижу в нем молодого и амбициозного тренера, которому есть куда стремиться. У нас таких не так много», – сказал экс-форвард сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52521 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости