Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»

Павел Погребняк высказался о поведении Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра в матче против «Динамо».

«Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича . Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, «Спартак » без него не развалится.

Такие персонажи нужны нашей лиге. Вижу в нем молодого и амбициозного тренера, которому есть куда стремиться. У нас таких не так много», – сказал экс-форвард сборной России.