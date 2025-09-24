Гол защитника «Марселя» Агерда в матче с «ПСЖ» переписан на автогол Маркиньоса

Лига 1 изменила автора гола в матче 5-го тура «Марсель » – «ПСЖ» (1:0).

Гол защитника хозяев Найефа Агерда переписан на автогол защитника парижан Маркиньоса .

Именно бразилец, а не марокканец коснулся мяча головой и отправил его в ворота после ошибки голкипера «ПСЖ » Люка Шевалье на выходе. При этом Агерд был признан лучшим игроком матча.