Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
Луис Энрике заявил, что «ПСЖ» не привык к поражениям.
Сегодня парижане проиграли «Марселю» (0:1) в 5-м туре Лиги 1. «ПСЖ» уступил впервые в сезоне – до этого команда одержала 6 побед подряд.
«Мы не привыкли проигрывать. Сегодня мы провели хороший матч, игра была напряженной. Мы заслуживали чего-то большего.
Мне нужно проанализировать матч, чтобы понять, что произошло. Думаю, у нас многое получилось, у нас были шансы забить. Поражение в Ле Классик – это всегда тяжело, но это команда чемпионов, мы должны продолжать и готовиться к матчам наилучшим образом», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
