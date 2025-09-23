Хакими сказал «заткнись» и показал два пальца фанату «Марселя» после поражения «ПСЖ». Защитник мог намекать на 2-е место марсельцев в прошлом сезоне Лиги 1
Ашраф Хакими повздорил с болельщиком «Марселя» после поражения «ПСЖ».
Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» на «Велодроме» (0:1) в матче 5-го тура Лиги 1.
После матча фанаты «Марселя» освистывали игроков «ПСЖ», когда те покидали поле. Хакими показал одному из болельщиков два пальца и сказал: «Заткнись».
Как отмечает RMC Sport, жест защитника «ПСЖ» мог обозначать второе место «Марселя» в таблице Лиги 1 по итогам прошлого сезона. Также Хакими мог намекнуть на то, что «Марсель» останется позади «ПСЖ» и в этом сезоне, несмотря на вчерашнюю победу.
После 5 туров «ПСЖ» идет на втором месте в Лиге 1 с 12 очками, уступая «Монако» по дополнительным показателям. «Марсель» идет шестым с 9 очками.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
