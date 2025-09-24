«Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу
«Реал» начал сезон с 7 побед в третий раз в ХХI веке.
Ранее это случилось в сезонах-2009/10 (при Мануэле Пеллегрини) и 2022/23 (при Карло Анчелотти), при этом в обоих случаях «Мадрид» в итоге не смог выиграть ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу.
Во вторник «Реал» под руководством Хаби Алонсо разгромил «Леванте» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги и сохранил первую строчку в таблице.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
