  • «Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу
3

«Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу

«Реал» начал сезон с 7 побед в третий раз в ХХI веке.

Ранее это случилось в сезонах-2009/10 (при Мануэле Пеллегрини) и 2022/23 (при Карло Анчелотти), при этом в обоих случаях «Мадрид» в итоге не смог выиграть ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу.

Во вторник «Реал» под руководством Хаби Алонсо разгромил «Леванте» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги и сохранил первую строчку в таблице.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
