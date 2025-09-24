Алонсо о 4:1 с «Леванте»: «Реал» на правильном пути, мы продолжаем создавать прочную основу. Когда у тебя есть качественные игроки, это сильно облегчает задачу»

Хаби Алонсо высказался о прогрессе «Реала».

Мадридцы обыграли «Леванте » в гостях (4:1) в 6-м туре Ла Лиги. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Атлетико».

«Мы только что закончили матч, думал только о нем, завтра уже будем думать о дерби. Вини сыграл решающую и очень важную роль.

Мы находимся на этапе роста, построения. Прошел 51 день, впереди еще длинный путь, мы продолжаем создавать прочную основу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, Ла Лиге , Кубке. Многие чувствуют себя вовлеченными, это важно.

Еще есть, что улучшать, есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы на правильном пути – и по результатам, и по тому, как мы работаем. Это только начало, и мы хотим продолжать успешно конкурировать».

Об изменении схемы

«Когда у тебя есть качественные игроки, это сильно облегчает задачу, ведь даже при небольшом количестве тренировок они понимают идею. Гибкие игроки, которые могут действовать по-разному и на разных позициях.

Сегодня мы посчитали это уместным, потому что некоторым нужно было отдохнуть – прежде всего Милитао и Карвахалю – и это получилось хорошо, а те, кто вышел, вошли очень удачно. Не стоит слишком упиваться этим, теперь мы думаем о дерби», – сказал главный тренер «Реала ».