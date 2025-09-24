  • Спортс
  • Капитан «Леванте» Эльхесабаль о пенальти на Мбаппе: «Я сбил Килиана, пытаясь помешать ему завершить атаку – очевидный 11-метровый. Нужно быть самокритичным»
10

Капитан «Леванте» Эльхесабаль о пенальти на Мбаппе: «Я сбил Килиана, пытаясь помешать ему завершить атаку – очевидный 11-метровый. Нужно быть самокритичным»

Капитан «Леванте» Унаи Эльхесабаль согласен с пенальти на Килиане Мбаппе.

В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Леванте» в гостях со счетом 4:1. Во 2-м тайме в ворота хозяев был назначен пенальти за фол Эльхесабаля на Мбаппе.

«Мы осознавали сложность матча. Мы хорошо начали и в одном из эпизодов могли выйти вперед. Мы знаем, что они очень быстро действуют при переходах [из обороны в атаку] и могут убить вас».

О пенальти на Мбаппе

«Так бывает при единоборствах. Я пытался помешать ему завершить атаку. Я сбил его с ног, это очевидный пенальти – нужно быть самокритичным», – сказал Эльхесабаль.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
