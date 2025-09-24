«Реал» при Алонсо выиграл 9 из 11 матчей

«Реал» под руководством Хаби Алонсо выиграл больше 80% матчей.

Мадридцы разгромили «Леванте» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги.

Это была 11-я игра «сливочных» под руководством 43-летнего специалиста, пришедшего перед клубным чемпионатом мира. «Реал» одержал в них 9 побед, в том числе 7 подряд в текущем сезоне.

27 сентября команде предстоит мадридское дерби. Матч пройдет на стадионе «Атлетико».