«Реал» при Алонсо выиграл 9 из 11 матчей
«Реал» под руководством Хаби Алонсо выиграл больше 80% матчей.
Мадридцы разгромили «Леванте» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги.
Это была 11-я игра «сливочных» под руководством 43-летнего специалиста, пришедшего перед клубным чемпионатом мира. «Реал» одержал в них 9 побед, в том числе 7 подряд в текущем сезоне.
27 сентября команде предстоит мадридское дерби. Матч пройдет на стадионе «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
